Muğla'da market hırsızları güvenlik kameralarına takıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde 4 şahıs, marketin dışarısında bulunan dolaptan poğaça, simit ve meyve suyu çalarken, hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Muğla'da market hırsızları güvenlik kameralarına takıldı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:50

Olay, Milas-Hacıilyas Mahallesi Damlacık Caddesi üzerindeki bir markette sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 4 şahıs, marketin önünde bulunan dolaptan poğaça, simit ve meyve suyu gibi ürünleri çalarak bölgeden uzaklaştı.

Market sahibi işyerini açtığında ürünlerin eksildiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde saat 06.20 sıralarında 4 şahsın işyerinin önünde bulunan dolaptan ürün çaldığını tespit etti.

Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenebilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #muğla #hırsızlık #hırsız

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