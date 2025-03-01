Muğla'da minibüs alev alev yandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı.

Muğla'da minibüs alev alev yandı!
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:34

Gölköy Mahallesi'nde park halinde olan minibüsün motor kısmında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede minibüse yayıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından yangın kısa sürede söndürülürken minibüs demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #muğla #Minibüs #Yangın

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