Muğla'da minibüs alev alev yandı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı.
Gölköy Mahallesi'nde park halinde olan minibüsün motor kısmında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede minibüse yayıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından yangın kısa sürede söndürülürken minibüs demir yığınına döndü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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