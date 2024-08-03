Muğla'da orman yangını!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ortaca-Köyceğiz karayolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- Defne Samyeli'den yıllar sonra gelen itiraf!
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!
- Tarkan'dan sessiz konser: Söyledi ama kimse duymadı
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme
- Meta'dan 'Diyanet' hamlesi
- 'Ticareti de kabul ettiniz'
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?