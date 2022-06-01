Muğla Dalaman'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:48
Muğla Dalaman'da orman yangını
Abone Ol google-news

Muğla Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Yangın muğla orman yangını

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler