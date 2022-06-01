Muğla Dalaman'da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Muğla Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Video Haberler
- Başakşehir'de su tankeri şarampole devrildi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- 'Sahte ilanla' dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklu
- 'Rezidanstaki işkencede' yeni gelişme
- Dere taştı ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı
- Şırnak'ta 'Eren Abluka-14 Operasyonu' başlatıldı
- 'KADES butonuna bas' deyince öldürdü!
- Alt geçitte korkutan kaza: Lüks cip hurdaya döndü!
- İstanbul Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu
- Freni patlayan otomobil 'akaryakıt istasyonuna' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!