Samsun'da feci ölüm... Yatalak hasta yangında can verdi!
Bafra ilçesindeki evinde yangın çıkan 80 yaşındaki yatalak hasta Hüseyin Bircan, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde 3 kişinin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde oğlu ve geliniyle yaşayan, yatalak hasta Hüseyin Bircan (80) yaşamını yitirdi.
Cenaze, ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.
Yangının sobadan ya da elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #elektrikli battaniye #hasta #Samsun #Yangın
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