Muğla'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı!
Milas ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahale ettiği belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yangına, havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.
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