Muğla'da silahla 2 kişiyi yaralamışlardı... Şüpheliler tutuklandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir işyerine silahlı saldırıda bulanarak 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:19
Muğla'da silahla 2 kişiyi yaralamışlardı... Şüpheliler tutuklandı!
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Alınan bilgiye göre, Taşhan Sanayi Sitesi'nde 31 Ocak'ta A.İ. ve B.İ., daha önce tartıştıkları M.A.'nın işyerine silahla ateş açtı.

Saldırıda M.A. ile yanındaki Y.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri zanlılar A.İ. ve B.İ.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


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