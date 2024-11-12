Muğla'da sır olay: İşe 2 gün gitmeyince gerçek ortaya çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde çalışanının 2 gün işe gitmeyen şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Muğla'da sır olay: İşe 2 gün gitmeyince gerçek ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:29

Hızırşah Mahallesi’nde, temizlik malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Gürler Savışan (52) 2 gün üst üste işe gelmedi.

Telefona da cevap vermeyen personelinin sağlık durumundan şüphelenen iş yeri sahibi S.A., Savışan’ın yaşadığı eve gitti.

Uzun süre Savışan’a ulaşmaya çalışan S.A. yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girdi.

MESAİ ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Savışan evin içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savışan’ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, iş yeri sahibi ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #muğla

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