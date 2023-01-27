Kartal’da evi uyuşturucu serasına çevirdiler

Kartal'da evi uyuşturucu serasına çeviren iki şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 10 kilogram 560 gram uyuşturucu madde ve 14 adet hint keneviri ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:05
Kartal’da evi uyuşturucu serasına çevirdiler
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kartal’da bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine dün operasyon düzenledi.

Ekipler, eve girdiklerinde uyuşturucu imalatı yapmak için çadırlar ve saksı şeklinde düzenekler kurulduğunu gördü. Evde bulunan şüpheliler Y.Z. ve M.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 10 kilogram 560 gram uyuşturucu madde, 14 adet hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden Y.Z.’nin aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler Y.Z. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildiler.


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