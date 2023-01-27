Kartal’da evi uyuşturucu serasına çevirdiler
Kartal'da evi uyuşturucu serasına çeviren iki şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 10 kilogram 560 gram uyuşturucu madde ve 14 adet hint keneviri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kartal’da bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine dün operasyon düzenledi.
Ekipler, eve girdiklerinde uyuşturucu imalatı yapmak için çadırlar ve saksı şeklinde düzenekler kurulduğunu gördü. Evde bulunan şüpheliler Y.Z. ve M.G. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 10 kilogram 560 gram uyuşturucu madde, 14 adet hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden Y.Z.’nin aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler Y.Z. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildiler.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- 3'ü çocuk 4 kişi bir evde ölü bulundu
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti