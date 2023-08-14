Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 4’ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 20:18
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 41 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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