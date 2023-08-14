Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 41 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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