Polise ateş açtılar... Uyuşturucu tacirleriyle 'film' gibi kovalamaca

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, Uşak’ın Sivaslı ilçesinde kendilerini takip eden polis ekiplerine ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin, kaçarken araçlara çarptıkları ve uyuşturucu maddeleri attıkları anlar kameralara yansıdı.

İHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:24
Polise ateş açtılar... Uyuşturucu tacirleriyle 'film' gibi kovalamaca
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivaslı İlçe Karakol Amirliği ortak operasyonunda, İzmir’den geldiği tespit edilen bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan şahısların olduğu belirlendi.

Şüpheli araç durdurulmak istendiği sırada, şüpheli şahıslar polis ekiplerine tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalıştı.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahısları kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 840 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tabanca bulundu. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., A.D., Ş.D. ve M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların ekiplerden kaçmak için ara sokaklarda yaptıkları hız, başka otomobile çarpma ve hapları atma görüntüleri çevredeki kameralara yansıdı.


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