Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.
Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
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