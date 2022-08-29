Son Dakika: Ünsal Ban gözaltına alındı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurtdışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergâhları kullandığı belirtildi.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

SEDAT PEKER'İ DOĞRULADI

Suç örgütü lideri Sedat Peker dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti’nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı” demişti.

Aynı amanda AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi olan Ünsal Ban, yaptığı açıklamada Peker’in kendisini aradığını doğrulayarak, “Bir paylaşımda benden bahsetmişti. Ben de aracılar ile kendisine ulaştım. Sonra da Sedat Peker beni aradı. Sedat Peker’e videoyu ben göndermedim” demişti.