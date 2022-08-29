Mine Tozlu Sineren: Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban birbirine düştükleri için her şey ortaya çıktı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:45

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in ‘yolsuzluk ve rüşvet’ iddialarında adı geçen Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren TELE1 TV canlı yayınında Enver Aysever’in konuğu oldu.

Peker, 'Deli Çavuş' isimli hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, AKP’li bazı isimlerin sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurduğunu iddia etti.

Mine Tozlu Sineren'in konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

“Burada özne diye bir şey yok, özneler var. Burada ikiye ayrılmışlar. Birincisi, izin kısmıyla ilgili olan kısım. İkincisi bu taraftaki listelerin satışıyla ilgili olan kişiler. Benim kurumlarla ilgili bir derdim yok. Zehra hanımın bu işlerle ilgili bir danışmanlık şirketi var. Halka arzları bu anlamdaki patronlarla ilgili işleri kim yapıyor. Onlar yürütüyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Benden istedikleri rüşveti vermedim. Ali Fuat bey, Zehra hanım ve Ünsal bey birbirine düştükleri için her şey ortaya çıktı. Ali Fuat Bey’le yüz yüze görüştüğümde bana ‘sizin bahsettiğiniz kişilerle bir buçuk yıldır görüşmüyorum dedi. Süre içerisinde bunlar bu konular yüzünden araları kötü olmuştu. O zaman o dönemde Zehra Hanım yanındaydı. O dönemde Zehra Hanım kocasının yanında olmayıp abisinin yanında olsaydı şu anda Ali Fuat Taşkesenlioğlu hala SPK başkanıydı. Türkiye’de ne yazık ki dediğim gibi amaç oy alabilmek, iktidar olabilmek olduğu için buradaki milletvekili olan kişilerin fonksiyonlarının ne şekilde değerlendirildiğini çok iyi biliyoruz.”