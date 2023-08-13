Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:56

Güncelleme: 13.08.2023 - 15:44

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter ve orman işçileri ile arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.

Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.