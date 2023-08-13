Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:56
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter ve orman işçileri ile arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.

Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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