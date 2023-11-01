Çatalca'da korkutan fabrika yangını: Birçok ilçeden ekip sevk edildi!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:32

Güncelleme: 01.11.2023 - 09:32

İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir fabrikaya ait depoda saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; içerisinde kauçuk ham maddelerin bulunduğu yaklaşık 500 metrekarelik depodan yükselen alevleri gören yurttaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ!

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kauçuk ham maddelerin olduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.