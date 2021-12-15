Muhalefet partileri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’de uzlaştı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin yaptıkları çalışmada sona yaklaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün parti temsilcilerinin Meclis’te bir araya geldiği komisyonda “ana başlıkların hepsinde” uzlaşı sağlandı ve “metnin maddeleri tamamlandı.” Metinde “güçlü meclis ve kurumlar, güçlü denetleme yetkisi ve zor düşürülen bir hükümet” vurgusu yapıldı. Partilerin ilki cuma günü olmak üzere “2-3 toplantı daha yapacağı” belirtildi. Metnin “yeni yılın ilk haftalarında ortak bir açıklamayla” genel başkanlar tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.