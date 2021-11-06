Altılı muhalefet masasında güçlendirilmiş parlamenter sistem için yeni adım

06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

İktidarın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken kullandığı “Parlamenter sistemde uzun süre hükümet kurulamıyor, krizler yaşanıyordu” tezine karşı muhalefet masası “yapıcı-güvensizlik oyu” hamlesini hazırladı.

Altılı muhalefet masasında uzlaşılan formüle göre, “Meclis’in, çoğunluk temelinde bir araya gelip hükümeti devirebilmesi ancak önce yeni başbakan ve hükümet üzerinde uzlaşı sağlanması” ile mümkün olabilecek. TBMM’de “gensoru” verilirken yeni başbakanının adı ve hükümeti kurabilecek “güvenoyu” sayısı da deklare edilecek. “Gensoruyu vermek ve hükümeti yıkmanın şartı da aynı anda hükümeti kurabilme gücüne sahip olmayı” gerektirecek.

Edinilen bilgiye göre muhalefetin çalışmasında, yeni hükümetin kurulması, güvence altına alınıyor. Buna göre Meclis çoğunluk temelinde bir araya gelerek, önce “yeni hükümet üzerinde uzlaşacak.” Yeni hükümetin başbakanın adı ve o hükümeti kurabilecek “güvenoyu” sayısı da deklare edilmiş olacak. Hükümet ile ilgili “gensoru vermek ve hükümeti yıkmak şartı” da hükümeti kurabilme gücüne sahip olma koşuluna bağlanacak. Böylece de yeni hükümetin kurulması “güvence” altına alınırken mevcut hükümete ilişkin “güvensizlik oyu verenler de yeni hükümete garanti vermek durumunda” kalacak.