Muharrem İnce'den bayram mesajı: 'Bir yandan kuantum diyorum bir yandan geleneklerimiz...'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 22:44

Güncelleme: 09.04.2024 - 22:44

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ramazan Bayramı öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. İnce yayımladığı videoda gelenek vurgusu yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin daha önce de seçim kampanyalarında sık kullandığı kuantum ve nano teknolojileri ifadeleri gündem olmuştu.

"KUANTUM DİYORUM"

Muharrem İnce paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“59 yıllık geleneği bozmadan sürdürmeye devam ediyorum. Yine bir bayram arefesinde babamın evindeyim. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun.

Ben simidin hamburgere yenilmemesini, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum. Bir yandan da kuantum diyorum, öbür yandan gelenekleri korumak diyorum”

İnce paylaşımında bayram tatillerini “tatil” olarak görmediğini de dile getirdi.