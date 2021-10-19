Muharrem İnce’den Erdoğan’a 100 bin TL'lik maaş tepkisi: Hayat sana güzel!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yaptığı zamla maaşının 100 bin TL’ye çıkmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 21:48
Muharrem İnce’den Erdoğan’a 100 bin TL'lik maaş tepkisi: Hayat sana güzel!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yüzde 14 oranında zam yaptı. 2022 bütçesinde Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL olarak belirlendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, Erdoğan'ın maaşına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

100 bin 750 TL…Kendine zam yapan tek adam” ifadesinin yer aldığı görseli paylaşan İnce, “Hayat sana güzel! Kendin pişir, kendin ye…” notunu düştü.


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