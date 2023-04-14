Muharrem İnce'den 'üç' işaretiyle mesaj!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:42

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:42

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de parti üyeleri ile bir araya geldi.

İnce ile üyelerin, toplantı sonrası verdiği fotoğrafta "üç" işareti ile mesaj verdi.

"ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK VE YOL VAR"

Kendisinin ve Memleket Partisi'nin bir alternatif olduğunu belirten Muharrem İnce, Rize'deki buluşmaya ilişkin görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:

"Rize'deyiz. Türkiye ne tek adama ne de tek adaya mahkum değildir. Üçüncü bir seçenek var, üçüncü bir yol var, Memleket Partisi var!"