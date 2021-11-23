Çarpıcı 'erken seçim' iddiası: Erdoğan AK Parti'yi ana muhalefet olarak muhafaza etmeye çalışacak

23 Kasım 2021 Salı, 10:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın görüşmede kendisine Cumhur İttifakı'na ortak olmayı teklif ettiğini, ancak bunu kabul etmediklerini açıklamıştı. Karamollaoğlu'nun ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da iktidarın olası seçim hesaplarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42 TV’de yayınlanan “Konuşmaya Değer” programında konuk olan Bülent Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi toparlayamayacağını anladığı an erken seçim ile birlikte AK Parti'yi ana muhalefet olarak parlementoda muhafaza etmeye çalışacaktır" dedi.





Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya’nın konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

"EN YÜKSEK FAİZ, EN YÜKSEK ENFLASYON"

“Sayın cumhurbaşkanı bu ekonomik krizin kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyor. Yani özellikle bu pandemi koşulları sebebiyle ekonomik krizin bütün dünyada gerçekleşen şeklinde Türkiye’de de gerçekleştiğini dolayısıyla 2022 de bir ekonomide toparlanma yılı olacağını düşünüyor. 2022’yi, bu şartlarda gittiği bir erken seçimi kaybedeceğini düşündüğü için 2022'de ekonomi toparlayıp bir erken seçime gitmeyi daha sağlıklı buluyor. Biz bunun bütün dünya genelinde pandemi koşulları meydana getirdiği ekonomik sıkıntıların olduğunun farkındayız fakat Türkiye diğer ülkelerden ayrılan yönetimsel sorunlar yaşıyor. Nedir bunlar? Türkiye, tüm dünya da pandemi süreci var ama en yüksek faiz ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. En yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer alıyor. Milli para birimi en fazla değer kaybeden ülkeler arasında yer alıyor. Yine ülkelerin kredi risk ödeme primi dediğimiz riski 400’leri aşan yüksek borçlanma zorunda kalan bir kamu maliyesi var"

"ERKEN SEÇİM OLMAZSA..."

"Dolayısıyla yüzde 6 buçuk 7 dolar bazında borçlanan bir ülkeden bahsediyorum. Bütün bu makro gösteriler gösteriyor ki Türkiye elbette pandemi koşullarının getirdiği ekonomik krizlerle baş başa kalmakla birlikte birde 4 makro alanda da yönetimsel sorunlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Onun için sayın cumhurbaşkanın 2022'de ekonomiyi toparlama şansı yok. Çünkü bunlar saf pandemiden kaynaklanan ekonomik sorunlar değil. Türkiye’nin yıllardır uygulanan ekonomik politikalarının artık iflas ettiği bir sürece girdiğimiz için biz bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tabiri caizse halının altına süpürüle süpürüle birikmiş olan sorunları biz bugün yaşadığımız için bu ekonomik sıkıntıları yaşıyoruz. Dolayısıyla bu manada sayın cumhurbaşkanı da artık ekonomiyi toparlamayacağını anladığı an bir erken seçim kararıyla hiç olmazsa yani AK Parti'yi ana muhalefet olarak ya da belli bir milletvekili ile parlamentoda temsil eden bir parti olarak muhafaza etmeye çalışacaktır.”