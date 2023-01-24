Mühendislerden yönetmelik tepkisi: 'Fazladan sorumluluk yükleniyor!'

Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, yönetmelikle, maden mühendislerine görev alanlarında ekstra sorumluluk yüklenmek istendiğini vurguladı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00
Mühendislerden yönetmelik tepkisi: 'Fazladan sorumluluk yükleniyor!'
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Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, yeni maden yönetmeliğiyle maden mühendislerine görev alanları dışında sorumluluklar yüklenmek istendiğini belirtti.

Sır, “Yönetmelikte, daimi nezaretçilik görevini yürüten maden mühendisinin ‘işletme güvenliği’ ile ilgili tedbirleri almaktan sorumlu olduğu belirtilmiş. Ancak ‘işletme güvenliği’ ifadesinin içeriğiyle ilgili bir tanımlama yapılmamış.  Ayrıca daimi nezaretçi olarak görev yapan maden mühendisinin teknik eleman olarak da görev yapabileceği belirtilmiş. Böylece maden mühendislerine görev alanlarında ekstra sorumlulukları yüklenmek isteniyor. Meslek odalarını ve emek örgütlerini yok sayan bir bakışla düzenlenen yönetmeliklerin, ülke madenciliğine katkı sağlamayacağı açık. Bu değişikliklerle yurdun her yanındaki madenlerde faaliyetlerini sürdüren mühendislerin mağduriyetleri  artacak” dedi. 


TMMOB Maden Mühendisleri Odası Veyis Sır Yönetmelik

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