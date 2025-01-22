Muhsin Yazıcıoğlu davasında 'zaman aşımı' iddiası! Avukatlardan açıklama geldi: 'Eğer bu şekilde bir karar verilmişse...'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:10

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında dava açıldı.

Yargılama ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nce yapılırken, 5 Şubat 2021'de dava sonuçlandı.

9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı davada 3 sanığa 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti. Cezalar ertelenmezken hem sanık hem Yazıcıoğlu ailesinin avukatları kararı farklı gerekçelerle Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşıdı.

Söz konusu dosyanın zaman aşımına uğradığı iddia edilirken, Yazıcıoğlu ailesinin avukatları Kemal Yavuz, Veysel Aşkın, Selami Ekici, Kerami Gürbüz, Muammer Çolakoğlu ile Alper Oyan ortak bir yazılı açıklama yaptı.

'TARAFIMIZA HERHANGİB BİR TEBLİGAT YAPILMAMIŞTIR'

Yargılamanın ana dosyayla birlikte yapılmasını istediklerini belirten avukatların ortak açıklamasında, şöyle denildi:

"Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi kayıtlarına göre dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na 7 Temmuz 2021 tarihinde gönderilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kendi kayıtlarına göre dosyanın kurula giriş tarihi ise 14 Temmuz 2021 olarak görünmektedir Bizler katılanlar vekilleri olmamıza rağmen tarafımıza herhangi bir tebligat yapılmamış, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararını imzalayıp sisteme henüz yüklememişken, kurulun davayı zaman aşımı sebebiyle düşürdüğüne dair basında çokça haber dolaşmakta ve bizim de edindiğimiz bir kısım harici haberler bulunmaktadır. Basında ve sosyal medyada yer alan bu haberler maalesef tarafımızca teyit edilememiştir.

Kararın verilip verilmediği ya da nasıl bir karar verildiği konusunda elimizde bir belge bulunmamaktadır. Şu an sadece basından öğrendiğimiz bilgilere sahibiz. Bu haberler üzerine çok farklı yorumlar yapılmakta ve bilgi kirliliği oluşmaktadır. Doğrudan kararı görmeden, gerekçelerini öğrenmeden yorum yapmayı doğru bulmuyoruz. Ancak kararın imzalanıp sisteme yüklendiği anda ilk görecek kişiler bizler olmamıza rağmen, bizim görmediğimiz ve bilmediğimiz bir bilginin günlerdir basında yer alması, 16 yıldır yaşanan adaletsizliklerin yeni bir örneği ve devamı niteliğindedir."

'SORUMLU, O DÖNEMİNDEKİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU BAŞKANIDIR'

Davanın avukatları olarak kararı görmeden yalnızca duyumlara dayanarak yorum yapmamayı tercih ettiklerini belirten avukatlar, ortak açıklamada, "Ancak basın, yayın, sosyal medya gibi birçok haber sitesinde yer alan pek çok oluşan bilgi kirliliği sebebiyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Eğer basında dolasan bu haberler doğru ise 2021 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na giden bir dosyanın, Türkiye gündemini ilgilendiren bir davanın, dört yıl bekletilerek 2023 yılında zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi, Muhsin Başkanla ilgili arama-kurtarma çalışmalarından itibaren yasadığımız garipliklerin bir devamıdır. Eğer haberler doğruysa, dosyanın bekletilerek zaman aşımına uğratılmasının sorumlusu, o dönemdeki Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanıdır. Türkiye'ye mal olmuş, kamuoyunu yakından ilgilendiren böylesine bir davayı gündeme almayıp kurula getirmemesi, büyük bir sorumsuzluktur. Ceza Genel Kurulu'nda hangi dosyanın görüşüleceğini başkan belirler ve zaman aşımı riski olan dosyaların öncelikli olarak ele alınması gereklidir. Eğer bu şekilde bir karar verilmişse ve ortaya çıkarsa, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.