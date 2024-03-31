Muhtar adaylarının tartışmasına polis müdahalesi!

Ağrı'da muhtar adayları ve yakınları arasında yaşanan tartışma, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Taraflar güçlükle okul dışına çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:40
Muhtar adaylarının tartışmasına polis müdahalesi!
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100'üncü Yıl YİBO'da muhtarlar arasında, adayları yönlendirme iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmaya adayların yakınları da dahil oldu.

Taraflar arasında itişmeler yaşanırken, bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırdı.

Kalkan kullanmak zorunda kalan polis, tarafları okulun dışına çıkarıp bölgeden uzaklaştırdı. 


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