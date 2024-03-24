Muhtar, oğlu ile aynı işi yapan kadını tehdit etti: 'Sana burada ekmek yedirmeyeceğim'

Adana’nın Kozan ilçesinde sucuk ekmek dükkanı açan genç kadın, muhtar ve oğlu tarafından tehdit edildi. Kadını silahla tehdit eden muhtar tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:57
Muhtar, oğlu ile aynı işi yapan kadını tehdit etti: 'Sana burada ekmek yedirmeyeceğim'
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Kozan’da Hilal D. isimli kadın hastane kavşağında sucuk ekmek dükkanı açtı. İddiaya göre bu durumdan başka bir yerde sucuk ekmek dükkanı olan Tapık Eren A. ve muhtar babası Ahmet A. rahatsız oldu.

Tapık Eren A. genç kadını sosyal medyadan canlı yayın yaparak tehdit etti. Muhtar baba Ahmet A. ise genç kadının yanına giderek onu silahla tehdit etti.

Muhtar eşiyle birlikte genç kadının yanına gelerek tartışma çıkardı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Bu durum üzerine genç kadın hem babadan, hem de oğlundan şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan muhtar tutuklanırken, oğlu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

"İŞİME DEVAM EDECEĞİM"

Hilal D. sosyal medya hesabından, “Bu iş yerini açtığım günden bu yana zaman zaman Tapık Eren A. tarafından iş yerimde gerek sözlü gerekse fiziki şiddete maruz kaldım. Bu kişi iş yerimi kapatmama yakın saatlerde yalnız olduğumu gördükçe sözlü bir sekilde beni taciz etmiş üzerime yürümüş tehditler savurmuş, daha da ileri giderek 17 Mart günü 02.20 sıralarında iş yerimin önünde bana güç uygulayarak beni darp etmiştir.

Tüm bu olanların yanı sıra Tapık Eren A. iş yerimin önüne gelip 'sana burada ekmek yedirmeyeceğim' sözleriyle beni manipüle etmeye çalışmış ve iş yeri sahibimin yanına sık sık giderek kendisine daha fazla kira ödeyeceğini beyan edip beni oradan çıkarması için baskı kurmuştur. Bu süreci 3 kez kendisi tarafından yaşadığımı ve işime devam edeceğimi, hakkımı hukuki yollarla arayacağımı belirtmek isterim” dedi.


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