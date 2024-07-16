Muhtarın çekmecesinden silahı aldı, intihar etti

Giresun'da mahalle muhtarının masanın çekmecesindeki silahı alıp kafasına dayayan şahıs, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 00:41
Muhtarın çekmecesinden silahı aldı, intihar etti
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Hacımiktat Mahallesi Suat Akgün Sokak'ta bir işyerinde çalışan Erkan Korkmaz (35), işyerine komşu olan mahalle muhtarının dükkanına giderek, masanın çekmecesindeki silahı fark ettirmeden aldı.

Daha sonra çalıştığı işyerine giden şahıs, silahı kafasına dayadı. Erkan Korkmaz, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra kafasına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde inceleme çalışmaları yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


mahalle haberleri çalışma haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da aile katliamı! Kardeşini ve dayısını ölürdü, intihar etmeye çalıştı...

Ankara'da aile katliamı! Kardeşini ve dayısını ölürdü, intihar etmeye çalıştı...
Önce istifa, sonra intihar

Önce istifa, sonra intihar
İntihar eden hekim Uğurcan Ağcaoğlu anıldı

İntihar eden hekim Uğurcan Ağcaoğlu anıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler