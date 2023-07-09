Müjdat Gezen, usta sanatçı Özkan Uğur’u duygu dolu sözlerle anlattı: ‘Lenfomaya çekim sırasında yakalanmasına rağmen devam etti’

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Usta sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz’da yenildi. Bir aydır tedaviye cevap vermeyen Uğur, 69 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Sevenlerini gözyaşlarına boğan Uğur’un yaşamına ilişkin ünlü sanatçı Müjdat Gezen Cumhuriyet TV’ye konuştu. Gezen, ‘Özkan’ın inani yapısı müzisyenliğinin de oyunculuğunun da önündeydi’ ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2023 Pazar, 17:13

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenmesine rağmen geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan Uğur’un sevdikleri acı haberin ardından yasa boğuldu. Uğur’u yakından tanıyan sanatçı Müjdat Gezen, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada Uğur’un hem müzik hem de oyunculuk hayatına değindi. Gezen, ‘Özkan’ın inani yapısı müzisyenliğinin de oyunculuğunun da önündeydi’ ifadelerini kullanarak ‘çok insana yakın bir çocuktu’ dedi.


Özkan Uğur Müjdat Gezen

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