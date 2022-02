Gazetemiz yazarları Müjdat Gezen ve Ataol Behramoğlu'na 'Yılın Atatürkçüleri' ödülü

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) düzenlediği Dr. Muammer Aksoy’u anma etkinliğinde konuşan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz” dedi.

Ödüle değer bulunanlar arasında gazetemiz yazarları Ataol Behramoğlu ve Müjdat Gezen de var. Atatürkçü düşüncenin, bilimsel düşünce olduğunu vurgulayan Behramoğlu, “Cumhuriyete ‘parantez’ diyorlar ama parantez kendileri. Bu parantezi kapatmamız lazım” diye konuştu.



Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki etkinlik kapsamında “Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Anma ve Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni” düzenlendi. Basın, edebiyat, bilim-sağlık ve sanat alanında Yılın Atatürkçüleri ödüllerinin sahiplerini bulduğu törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve çok sayıda davetli katıldı. Gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu edebiyat, gazetemiz yazarı Müjdat Gezen sanat, Uğur Dündar basın ve Prof. Dr. Ahmet Saltık bilim ve sağlık alanında ödül aldı.

Törende konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Aksoy’un, derneği kurmasından 8 ay sonra katledildiğini anımsatarak, “Bu aziz milletin bu karanlığı aydınlatacağına eminim. Hiç şüphem yok, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Mustafa Kemal’den aldığımız emaneti ve Muammer Aksoy’dan devraldığımız bayrağı, katiyen yere düşürmeyeceğiz” dedi. 10. Cumhurbaşkanı Sezer ise Atatürkçülüğe değinerek, “Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

BİLİMSEL BAKIŞTIR

Behramoğlu ise konuşmasında, “Mustafa Kemal’e olan hayranlığım hiç eksilmeden, artarak sürmüştür. Hakkında okuduğum her kitap, bana onun dehasını bir kez daha tanıttı. Büyük komutanlar vardır, büyük aydınlar vardır, büyük devlet kurucuları vardır. Ama bunların bir kişilikte toplandığını çok az görürüz” dedi. “Atatürkçü düşünce, bilimsel düşüncedir. Safsatalar, çeşitli inançlar, birtakım hayaller, varsayımlar gibi değildir” vurgusunu yapan Behramoğlu, “Dünyayı ve var oluşu kavramada bize yol gösteren bilimsel bir bakıştır. Bugün Türkiye’de bilimsel düşünceye ve her türlü bağımsızlık düşüncesine, insani her türlü değere, yaşayan her şeye karşı olan, ölümü yücelten bir yönetim söz konusu. Cumhuriyete ‘parantez’ diyorlar ama parantez kendileri. Bu parantezi kapatmamız lazım” ifadelerini kullandı. Behramoğlu, konuşmasının ardından Cumhuriyetin 100. yılı için yazdığı marşı okudu.

HEP DUYGULANDIRIR

Sanat ödülünü alan Müjdat Gezen ise “Atatürk ve düşünce sözcüklerinin yan yana gelmesi beni hep çok duygulandırır. Günümüzdeki düşünceyi ben daha başka türlü niteliyorum. Düşünce düşünce ayağa, dayanırsın rüşvete, iftiraya ve yalana” dedi. Dündar da, “Bu ödül evlatlarıma bırakacağım en değerli miras olacak” dedi. Ödülü kumpaslara maruz kalan, zindanlara gönderilen, yurtsever, cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü aydınlar adına aldığını söyleyen Dündar, “Bu girdaptan çıkışın tek yolunun, büyük önder Atatürk’ün işaret ettiği doğrultuda, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalmakta olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Saltık, “Yaşamın gerçekliğiyle, toplumsal gerçeklikle, tarihin akışıyla, akıl ve bilimle örtüşen evrensel bir düşünce sistematiği olan Atatürkçü düşünce sisteminin giderek yayılması ve egemen kılınması için bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.