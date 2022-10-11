Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçti, tepkiler gecikmedi: 'Topaç bir dönmeye başladı mı...'

11 Ekim 2022 Salı, 12:26

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile resmen AKP’ye geçtiğini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK..."

Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, -Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir."

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."

ÇELEBİ'YE TEPKİLER GECİKMEDİ

Çelebi'nin AKP saflarına 'resmen' geçişi, sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok muhalif isim, Çelebi'nin yoluna Cumhur İttifakı'nda devam edecek olmasına tepki gösterdi.

Öte yandan 'Mehmet Ali Çelebi' başlığı, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

'TOPAÇ BİR DÖNMEYE BAŞLADI MI...'

Sosyal medya üzerinden Çelebi'ye tepki gösterenlerden biri olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Çocukken hiç topaç oynadınız mı ? Topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı hala dönüyor son durağı sanmayın topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Çocukken hiç topaç oynadınız mı ? topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı hala dönüyor son durağı sanmayın topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) October 11, 2022

"OYUMU GERİ VER ÇELEBİ..."

Çelebi'ye tepki gösterenlerden biri de gazeteci Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bunu yapmaya hakkın yok Mehmet Ali Çelebi… 2018’de CHP Milletvekili olabilmen için oy verdim, sandıkta nöbet tuttum. YSK’nın önünde bekledim. CHP’den değil vekillikten de istifa etmeliydin. Bir daha vekil olabilmek için yaptığına değer mi? Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi!" dedi.

Yarkadaş, şöyle devam etti:

"İki ay önce TV100’deki yayında 'Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katılacak' demiştim. Çelebi, o gece beni 'yalancılıkla' suçlamıştı. Kimin yalancı kimin bireysel çıkarı İçin AKP’ye katıldığını çok geçmeden gördük. Bir daha söylüyorum Çelebi: Benim oyumla vekil oldun, oyumu geri ver!"

2- İki ay önce @tv100’deki yayında “Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katılacak” demiştim. Çelebi, o gece beni “yalancılıkla” suçlamıştı. Kimin yalancı kimin bireysel çıkarı İçin AKP’ye katıldığını çok geçmeden gördük. Bir daha söylüyorum Çelebi: Benim oyumla vekil oldun, oyumu geri ver! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 11, 2022

"ZERRE KADAR NAMUSUN VARSA VEKİLLİKTEN İSTİFA EDERSİN"

Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat da, Çelebi'nin AKP'ye geçmesine çok sert tepki gösterdi.

Kırıkkanat, "Zerre kadar namusun varsa milletvekilliğinden istifa edersin Mehmet Ali Çelebi! Seni CHP’ye oy verip Meclis'e gönderdi seçmen. Yok öyle hem partiye ihanet, hem de milletvekili maaşı yemek!Bak seçimler yakın, adam gibi çık git Meclis’ten, AKP’den seçilip dönersin…" dedi.

Zerre kadar namusun varsa MV’likten istifa edersin Mehmet Ali Çelebi??Seni CHP’ye oy verip meclise gönderdi seçmen. Yok öyle hem partiye ihanet, hem de mv maaşı yemek??Bak seçimler yakın, adam gibi çık git Meclis’ten, AKP’den seçilip dönersin…

https://t.co/8LKM19kQzT — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) October 11, 2022

RTÜK ÜYELİĞİ; ÇELEBİ’NİN İSTİFASIYLA İYİ PARTİ’DEN AKP'YE GEÇTİ

İlhan Taşcı da, boş olan RTÜK üyeliğinin Çelebi'nin istifasıyla İYİ Parti'den AKP'ye geçtiğini söyledi.

Taşçı, "Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Parti'ye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını 'gönül rahatlığıyla' artık TBMM’ye gönderebilir!" ifadelerini kullandı.