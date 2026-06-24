Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Şirince’deki 'Nişanyan Otel'in mülkiyeti ve yönetimi yüzünden düştüğü anlaşmazlık nedeniyle oğlu Arsen Nişanyan’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Tartışmaya diğer oğlu Tavit Nişanyan da sosyal medya üzerinden dahil oldu. Arsen ve Tavit'in anneleri Müjde Tönbekici'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Müjde Tönbekici kimdir, kaç yaşında? Sevan Nişanyan'ın eski eşi Müjde Tönbekici'nin çocukları kim?

MÜJDE TÖNBEKİCİ KİMDİR?

Müjde Tönbekici, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünün turizme kazandırılmasında ve tanınmasında en büyük rolü oynayan otelci, profesyonel rehber, yazar ve aşçıdır. Aynı zamanda gazeteci Mutlu Tönbekici’nin ablasıdır.

MÜJDE TÖNBEKİCİ'NİN ÇOCUKLARI KİM?

Müjde Tönbekici'nin yazar Sevan Nişanyan'dan İris, Arsen ve Tavit adında 3 çocuğu vardır.

MÜJDE TÖNBEKİCİ'NİN KARDEŞİ KİM?

Müjde Tönbekici'nin kardeşi gazeteci Mutlu Tönbekici’dir. 1970 İsviçre doğumlu olan Mutlu Tönbekici 9 yaşında Türkiye'ye döndü. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Politik Bilimler bölümünü tamamladıktan sonra, gazeteciliğe başladı. ATV, Hürriyet ve Show TV'de muhabirlik yaptı, Ahmet Utlu ile belgesel yapımı, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı görevlerini aldı. 2007'den bu yana ablası Müjde Tönbekici ile, 1997'den bu yana çıkmakta olan, Türkiye'nin en sevilen seyahat rehberleri arasında olan Küçük Oteller Kitabı'nı yayımlamaktadır.