Bakanlıktan 'Cem Garipoğlu' kararı: Mezarı açılacak mı?

Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:35

Güncelleme: 12.08.2023 - 10:14

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin üzerinden 14 yıl geçti. Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın şikâyetinde yeni gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un katil Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için son olarak Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Bakanlıktan mezarının açılmasına ret kararı çıktı.

SAVCILIK, DNA YÜZDE 99,99 ‘UYUMLU’ DEDİ

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.

RET ÜSTÜNE RET!

Adalet Bakanlığı, baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteği reddedildi.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Münevver Karabulut 3 Mart 2009’da, Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada vahşice katledilmişti. Cem Garipoğlu, 197 gün sonra avukatı tarafından polise teslim edilmişti. Garipoğlu'nun tutuklandıktan 5 yıl sonra Silivri Cezaevi’nde intihar ettiği söylenmişti.