Katil Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektiren Nilperi Şahinkaya'dan günler sonra yeni açıklama: 'Her yanıma gelene kimliğini soramam'

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:55

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:56

Geçen günlerde Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla fotoğraf çektiren ve bu nedenle tepki çeken Nilperi Şahinkaya, ilk yaptığı açıklamadan günler sonra ilk kez konuştu. Şahinkaya, son kez açıklama yaptığını belirtti.

Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğrafı infial yaratmıştı. Hala daha yankıları süren, gündemden düşmeyen bu fotoğraf nedeniyle de Şahinkaya'ya tepki yağmıştı.

Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olup olmadığı merak edilmişti.

İLK AÇIKLAMASI SERT OLMUŞTU

Olayın hemen ardından da Şahinkaya çok vakit kaybetmeden yayınladığı bir videoyla açıklama yapmıştı.

Yaptığı ilk açıklamada "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" demişti.

Ünlü oyuncunun bu açıklaması çok tepki çekmişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Günler sonra ise Şahinkaya Snop Magazin'e konuştu.

Yeterince sakin bir açıklama yapamadığını söyleyenlerin olduğunu belirten Şahinkaya, "İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü bu çok ağır bir iddia" dedi.

"BU BENİM SON AÇIKLAMAM!"

Şahinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sukünetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği için çok sinirlendim.

Bunun dışında aptal bir linç kampanyası başlatıldı dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kari gelmedi. Bu yüzden böyle dedim.

Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."