Munzur Kitap Günleri'nde 3 kitap toplatıldı!
Tunceli'de 20 Temmuz'a kadar sürecek olan Munzur Kitap Günleri'nin ilk gününde yayınevi stantlarında bulunan 3 kitaba, “toplatma kararı” olduğu gerekçesiyle polis tarafından el konuldu.
Munzur Kitap Günleri fuarında, Umut Yayıncılık tarafından basılan, İbrahim Kaypakkaya’nın yazılarından oluşan “Bütün Yazıları” kitabına ve 2017 yılında toplatma kararı getirildiği ancak kararın yayınevlerine tebliğ edilmediği belirtilen iki kitaba da polis tarafından el konularak satışı durduruldu.
Söz konusu iki kitabın; Tekin Yayınevi’ne ait “Bir Başka Kandil Kırk Yıl Önce… Kırk Yıl Sonra” ve Dipnot Yayınları’na ait “İsyandan İnşaya Kürdistan Özgürlük Hareketi” isimli kitaplar olduğu bildirildi.
Yayıncılar Kooperatifi (Yay-Koop) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya da konuyla ilgili olarak ifade vermeye çağrıldı.
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