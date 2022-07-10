VBKY felsefe dizisinden üç yeni kitap

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:01

Doç. Dr. M. Ertan Kardeş’in editörlüğünü üstlendiği derleme “Çağımız ve Thomas Hobbes”, Nebi Mehdiyev çevirisiyle Judith Shklar’ın “Adaletsizliğin Veçheleri”, İlhan Burak Tüzün çevirisiyle André Laks’ın “Presokratik Felsefeye Giriş” VBKY'nin felsefe kitaplığı tarafından yayımlandı.

ÇAĞIMIZ VE THOMAS HOBBES

Carl Schmitt’in, Leo Strauss’un, Pierre Manent’ın, Jacques Derrida’nın, Max Horkheimer’ın, Franz Neumann’ın Hobbes okumalarına dair yaklaşımların yer aldığı “Çağımız ve Thomas Hobbes”, Hobbes metinleriyle çağımızın krizlerini yeniden düşünüyor. Akademisyen-yazarlar M. Ertan Kardeş, Funda Günsoy, Kurtul Gülenç, Özgür Emrah Gürel, Cengiz Çakmak, Tacettin Ertuğrul, Serpil Tunç-Ütebay, Eylem Yolsal-Murteza’nın yazılarından oluşan kitap politik felsefe alanında kapsamlı bir çalışma olma özelliği taşıyor.

“Bir klasik herkesin okumuş olmayı istediği ve kimsenin okumak istemediği şeydir”. Mark Twain’in bu sözü Thomas Hobbes yapıtı için de bir şey anlatmaktadır. Thomas Hobbes hemen hemen birçok felsefe tarihi ve “politik teori” el kitabında adı geçen, Leviathan’ıyla özetlenen başlıca filozoflardan bir tanesidir. Herkes Leviathan’da anlatılanları bilir! Nereden bilir? Lisans eğitiminde –hatta belki lise ders kitaplarında– Leviathan’da anlatılanları anlatan bir anlatıcı hep olmuştur. Bu sayede konularına ve tezlerine en hâkim olunduğu düşünülen isim olarak Thomas Hobbes, birçok çalışmada da başka birçok şeyi anlatmanın referans noktası olarak kullanılır."

Çağımız ve Thomas Hobbes / Kolektif / Editör: M. Ertan Kardeş / VBKY / 288 s. / 2022.

ADALETSİZLİĞİN VEÇHELERİ

Judith Shklar, 20. yüzyılın ikinci yarısında felsefe ve politik teori alanında çalıştığı kitabı “Adaletsizliğin Veçheleri”nde adalet sorununu, edebiyattan politik teoriye, felsefeden görsel sanatlara uzanan bir bakış açısıyla inceliyor.

“Başkalarının başına gelenleri adaletsizlikten ziyade bir talihsizlik olarak görmek her zaman daha kolay olacaktır. Bir tek mağdurlar bu tutumu bazen benimsemezler. Ancak hepimizin potansiyel mağdurlar olduğunu hatırlarsak o zaman meselenin ciddiyetini kavrar ve sadece adalet konusunu değil, alışılageldik bir girişim olmasa bile, adaletsizlik konusunu derinlemesine incelemeye karar verebiliriz.”

Adaletsizliğin Veçheleri / Judith Shklar / Çeviren: İlhan Burak Tüzün / VBKY / 192 s. / 2022.

PRESOKRATİK FELSEFEYE GİRİŞ

Antik Yunan Felsefesi uzmanı Andre Laks, “Presokratik Felsefeye Giriş” adlı eserinde felsefe tarihi okumalarında yaygın kabul gören “Presokratik felsefe” dönemlendirmesini önde gelen figürlerinin felsefi yaklaşımları üzerinden tartışmaya açıyor. “Presokratik felsefe”ye ve bu alanda üretilmiş düşünce birikimi üzerine çalışan yazar, Erken Dönem Yunan Felsefesi okuması yapmak isteyenler için bir kaynak sunuyor.

“Presokratikler etrafında dönen tartışmaları anlamak için, genel kabule uyarak fakat (küçük harfle ve tireyle) “pre-sokratikler” denmesini önerdiğim ve böylece şekillenmesine katkıda bulundukları ama kendilerini bütünüyle kapsamayan tarihyazımı kategorisinden ayırt edilebilen, antik presokratiklere kadar gitmek kaçınılmazdır. Antik “pre-sokratikler”in su götürmez benzerlikleri onları modern Presokratiklerimizin doğal selefleri yapmışsa da özellikle birbiri ardına giriştikleri meselelerin doğası göz önüne alındığında, aralarındaki ayrımlar da bir o kadar önemlidir.”

Presokratik Felsefeye Giriş / André Laks / Çeviren: İlhan Burak Tüzün / VBKY / 144 s. / 2022.