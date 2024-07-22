Muradiye’de salep ele geçirildi: 400 bin TL para cezası
Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kişide toplanması yasak olan salep yakalandı. Şahsa ise 400 bin TL idari para ceza uygulandı.
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplanması yasak olan salep ele geçirildi.
İhbar üzerine Ünseli Jandarma Karakolu ekiplerince Kırklar Mezarlığı mevkiinde D.K. isimli şahısla birlikte 2 bin 900 adet (40 kilogram) toplanması yasak olan endemik tür salep yumrusu ele geçirildi. Ele geçirilen yumru tohumları tekrar doğa ile buluşturulmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili birimine teslim edilirken D.K. isimli şahsa ise 400 bin TL idari para ceza uygulandı.
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