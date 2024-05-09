Salep yumrusu toplayanlara 2 milyonluk ceza!

Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde, kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:45
Salep yumrusu toplayanlara 2 milyonluk ceza!
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Gruplar halinde arazide devriye görevi yapan ekipler, Mazgirt ve Pertek ilçelerinde 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Jandarmanın desteğiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, yakaladıkları bu kişilere, "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 46 kilogram salep yumrusuna ise el konuldu.

Ekipler, geçen günlerde de arazide salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesmişti.


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