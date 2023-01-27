Murat Aslan bebek evde ölü bulundu: Annesi ve sevgilisi aranıyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 08:57

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 08:58

Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

KARDEŞLER KORUMA ALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.

Polis, Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.