Murat Çalık'ın hastanede kaldığı kat değiştirildi: Aileden tepki açıklaması!

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu kötüye gidiyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde 21 kilo veren ve geçen günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu da geçirerek elleri kelepçeyle cezaevine gönderildi. Çalık, Adli Tıp Kurumu'nun sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesini talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin penceresinden gece boyunca kendisini bekleyen annesine el sallayan Çalık, hematoloji servisine alındı. Çalık’ın servisinin değişmesiyle pencereden ailesini görme şansı da kalmadı.

Ailenin hastane önündeki bekleyişi sürerken, Çalık’ın birinci kattan 11. kata alındığı öğrenildi. Aile, "Birinci katın camından onu görüyorduk, görmeyelim diye aldılar" yorumunu yaptı. Kararın tıbbı olup olmadığı henüz öğrenilemedi.