Murat Emir'den Bakan Gürlek'e kritik soru... Tüm alım-satım dökümünüzü şeffafça paylaşacak mısınız?'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"BAKANLIĞA GETİRİLMEDEN ÖNCE HANGİ SATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ?"

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürlek'e şu sözlerle seslendi:

"Sayın Akın Gürlek 'Belgeler sahte' diyerek, günü kurtarmaya çalışmaktan vazgeçin. Mahkeme sürecinin uzunluğunu zaman kazanmak adına fırsat bilmeyin; Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını kameralar karşısında E-Devlet’e girip sorgulamak sadece bir dakika sürecek. Şu sorulara cevap vermeniz gerekiyor: Bakanlığa getirilmeden önce hangi satışları gerçekleştirdiniz? E-Devlet'ten geçmiş tüm alım-satım dökümünüzü şeffafça paylaşacak mısınız?"