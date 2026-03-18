Murat Emir'den Bakan Gürlek'e kritik soru... Tüm alım-satım dökümünüzü şeffafça paylaşacak mısınız?'

18.03.2026 15:13:00
Haber Merkezi
CHP'li Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin açıklamalarının ardından Bakan Gürlek'e, "Bakanlığa getirilmeden önce hangi satışları gerçekleştirdiniz? E-Devlet'ten geçmiş tüm alım-satım dökümünüzü şeffafça paylaşacak mısınız" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"BAKANLIĞA GETİRİLMEDEN ÖNCE HANGİ SATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ?"

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürlek'e şu sözlerle seslendi:

"Sayın Akın Gürlek 'Belgeler sahte' diyerek, günü kurtarmaya çalışmaktan vazgeçin. Mahkeme sürecinin uzunluğunu zaman kazanmak adına fırsat bilmeyin; Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını kameralar karşısında E-Devlet’e girip sorgulamak sadece bir dakika sürecek. Şu sorulara cevap vermeniz gerekiyor: Bakanlığa getirilmeden önce hangi satışları gerçekleştirdiniz? E-Devlet'ten geçmiş tüm alım-satım dökümünüzü şeffafça paylaşacak mısınız?"

CHP Sözcüsü Emre'den Bakan Gürlek'e yanıt: 'Algı yönetmek yerine ID numaralarını kameralar karşısında sisteme girin' CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına, "Algı yönetmek yerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını, kameralar karşısında sisteme girerek açıklamanızı bekliyoruz" yanıtını verdi.
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e yanıt: 'Şantajı itiraf ediyor' dedi, o konuşmayı paylaştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisiyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden ortaya attığı iddialara ilişkin "Bana atmaya kalktığı iftiraya cevabı, beş ay önce verdim" diyerek 5 ay önce İstanbul'daki bir mitingde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.
Akın Gürlek'ten Özel'e bir yanıt daha: '4 taşınmazım var, Özel'in son dakika çırpınışları' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mal varlığı" iddiasına bir kez daha yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 tane taşınmazı olduğunu iddia etti. "Özel'in son dakika çırpınışları" diyen Gürlek, Özel hakkında dava açacağını açıkladı.