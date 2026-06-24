CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. Peki, Murat Emir kimdir? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kaç yaşında, nereli, eşi kim?

MURAT EMİR KİMDİR?

Murat Emir, 31 Mart 1969 tarihinde Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Hastanesi'nde göz hastalıkları alanında ihtisas yaparak uzman doktor oldu.

Emir, 2008 yılında Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nde Lazer Fiziği üzerine yüksek lisans yaptı.

Tıp kariyeri devam ederken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 2009 yılında bu bölümden de mezun oldu.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık hukuku üzerine doktora yaparak “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Siyasi kariyerine gençlik yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde başlayan Murat Emir, Haziran 2015, Kasım 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde üst üste dört dönem CHP Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi.

Meclis çatısı altında Anayasa Komisyonu Üyeliği ve parti içinde Parti Meclisi Üyeliği gibi kritik görevler üstlendi.

Nisan 2024'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın ardından CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

MURAT EMİR'İN ÖZEL HAYATI

Murat Emir, çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. İki çocuk babasıdır. 2026 Haziran ayında CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlenmiştir.