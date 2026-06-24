Evrim Rızvanoğlu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. Peki, Evrim Rızvanoğlu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu kaç yaşında, nereli?

EVRİM RIZVANOĞLU KİMDİR?

Evrim Rızvanoğlu, 1980 yılında Van'da doğdu. Yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Rızvanoğlu, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden mezun oldu ve ardından Florida Uluslararası Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi (MBA) üzerine yüksek lisans yaptı.

Eğitim hayatından sonra ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketinde üçüncü kuşak yönetici olarak iş dünyasına adım attı.

Siyasi kariyerine 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kurucu üyelerinden biri olarak başladı. Parti yönetiminde Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2023 Türkiye genel seçimlerinde, DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olarak İstanbul 2. Bölge Milletvekili seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Çevre Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Grubu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 27 Haziran 2025 tarihinde DEVA Partisi'nden istifa eden Rızvanoğlu, siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında devam etme kararı aldı.

CHP bünyesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

EVRİM RIZVANOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile dünyaevine girdi. Rızvanoğlu, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir