Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:43

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:43

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Peki, Murat Kocabaş kimdir? Foto muhabir Murat Kocabaş neden gözaltına alındı?

MURAT KOCABAŞ KİMDİR?

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Gazetecilik ve Muhabirlik okudu. Bölümü aracılığıyla fotoğrafçılıkla tanıştı ve hemen sahada fotoğraf çekmeye başladı. 2021 yılında serbest foto muhabirliğine başladı ve bir yıl sonra çeşitli ajanslarda çalışmaya başladı ve çalışmaları uluslararası alanda yayınlanmaya başladı. 2022'de DEPO Photos'a serbest çalışan olarak katıldı. 2023'te SOPA Images ve Middle East Images'a fotoğraf vermeye başladı. Zaman zaman dergi veya gazeteler için çalışmaya devam ediyor.

MURAT KOCABAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.