Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden tutuklandı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasını protesto edenlere yönelik düzenlenen operasyonda foto muhabir Gökhan Kam da tutuklandı. Peki, Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden tutuklandı?
Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı. Peki, Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden tutuklandı?
GÖKHAN KAM KİMDİR?
Gökhan Kam, Selçuk Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezun oldu. Daha önce gazetemizde muhabirlik yapan Kam, şu anda Bakırköy Belediyesi'nde foto muhabirliği yapıyor.
GÖKHAN KAM NEDEN TUTUKLANDI?
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gözaltına alınan gazetecilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıklamıştı. Yapılan ikinci açıklamada, savcının karar değiştirdiği ve 7 gazeteci için tutuklama talep edildiği belirtildi. Mahkemeye sevk edilen gazetecilere tutuklama kararı çıktı.
Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı.
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