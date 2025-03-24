Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:20

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar gerekçe gösterilerek, gerçekleştirilen operasyonlarda, AFP muhabiri Yasin Akgül tutuklandı. Peki, Yasin Akgül kimdir? AFP muhabiri Yasin Akgül neden tutuklandı?

YASİN AKGÜL KİMDİR?

Yasin Akgül, uluslararası haber ajansı AFP (Agence France-Presse) bünyesinde foto muhabiri olarak görev yapmaktadır. 2024 yılı itibarıyla İstanbul merkezli olarak tam zamanlı çalışan Akgül, 2014 yılından bu yana AFP için yarı zamanlı fotoğrafçılık da yapmıştır. Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamlayan Akgül, 2020 yılında lisans diplomasını almıştır. Ardından, aynı üniversitede Fotoğrafçılık alanında yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve bu programı 2022 yılında başarıyla bitirmiştir.

YASİN AKGÜL NEDEN TUTUKLANDI?

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gözaltına alınan gazetecilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıklamıştı. Yapılan ikinci açıklamada, savcının karar değiştirdiği ve 7 gazeteci için tutuklama talep edildiği belirtildi. Mahkemeye sevk edilen gazetecilere tutuklama kararı çıktı.

Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı.