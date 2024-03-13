Cumhuriyet, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile sahaya çıktı: ‘Sandıklar bize emanet’

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:14

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:14

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala partilerin saha çalışmaları da hız kazandı. Bir yandan seçim polemikleri devam ederken diğer yandan mitingler, açılışlar yapılıyor.

Merakla beklenen İstanbul’da özellikle seçim günü gözlerin üzerine çevrileceği isimlerden biri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ne kadariyi kampanya yaparsanız yapın, ne kadar güçlü çalışma yaparsanız yapın, seçim, seçim günü kazanılır" diyerek adaylarla, parti örgütleriyle, muhtarlarla, dernek üyeleriyle, yurttaşlarla, esnafla yerel seçim öncesi ve sonrasını konuşmak üzere buluşmalar yapıyor. Bu çalışmaların birinde Çelik’in bir günlük saha programına eşlik ettik.

"EKONOMİ YANGIN YERİ"

Çelik’le ilk durağımız 2019 yerel seçimlerinde yüzde 51.75 oy alan AKP yönetimindeki Çatalca oldu. Çatalca Belediye Başkanı Adayı Erhan Güzel ile birlikte ilçe binasında örgüt buluşması yapan Çelik’le Çatalca’daki perşembe pazarına gittik. Çelik, pazar tezgâhlarını tek tek dolaşırken hem talep dinledi hem de ilçe adayı Güzel için oy istedi. Pazar esnafı mevcut yönetimin yaklaşık üç yıl önce para toplamasına rağmen kapalı bir pazaryeri yaptırmamasından şikâyet ederken pazarı dolaşan yurttaş ise ekonominin gidişatına isyan etti. Çelik’in yanına yaklaşan ve henüz pazardan bir şey alamamış olan emekli bir amca “10 bin lira emekli maaşı neye yeter” diye dert yakındı. Pazar ziyaretinin ardından Çatalca Muhtarlar Derneği’ne uğradık. Çelik, buluşmaya katılan 16 muhtarın taleplerini dinledi. Daha sonra Çatalca meydanında esnaf gezisi yapan Çelik, yine burada da iktidar politikasını eleştiren esnafın “Ekonomi yangın yeri” sitemleriyle karşılaştı. Çatalca ziyaretini bitirmeden önce AKP standından başlayarak meydanda bulunan bütün seçim stantlarını ziyaret eden Çelik, seçim için başarılar diledi. Öğleden sonra ikinci durağımız yine AKP yönetimindeki Üsküdar oldu. Çelik burada CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş ile birlikte kapalı bir örgüt toplantısı yaptı. Dedetaş ve Çelik’le birlikte toplantının ardından Yavuztürk’te bulunan Malatyalılar Derneği’ni ziyaret ettik. Çelik, burada projelerinden bahseden Dedetaş’a destek verdi, dernek üyelerinin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştılar. Yaklaşık iki saate yakın süren görüşmenin ardından son durağımız olan Esenyurt ilçesine geçtik. Çelik, ilçe binasında yine burada da gece yarısına kadar süren kapalı örgüt toplantısını yaptı.

Çelik, saha gezintisi sırasında sandık güvenliğine ve seçim gündemine ilişkin sorularımıza da yanıt verdi.

"SAYIM DÖKÜM AŞAMASI TAKİP EDİLMELİ"

Sandık güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

İstanbul’da 33 bin 227 sandığı 100 bin kişilik bir orduyla koruyacağız. 31 Mart’ta her sandıkta iki sandık görevlimiz, ayrıca müşahitlerimiz olacak. Bunun dışında her okulda mutlaka iki üç avukatımız ve bilişim sorumlularımız olacak. Okul ve kat sorumlularımız olacak. Şu ana kadar 33 bin 227 sandık görevlisinin yüzde 25’inin eğitimini tamamlamış durumdayız. Bütün İstanbullu komşularımız gönül rahatlığıyla sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar. Sandıklar bize emanet.

Sizin aracılığınızla bütün İstanbulluları oy kullanma işlemleri bittiğinde sayım döküm aşamasını takip etmeye davet ediyorum. Hangi sandıkta oy kullandıysa komşularımız oy kullandıkları sandıklarda sayım döküm süreçlerini izleyebilirler. Islak imzalı tutanakların ve seçim sonuçlarının ilimiz ve genel merkezimize aktarılmasıyla ilgili çok teknik, çok sağlıklı bir bilişim altyapısı oluşturmuş durumdayız. Sayımlar tamamlandıktan sonra bilişim sorumlularımız hızlı bir biçimde okul bilişim sorumlularımız sandık sonuçlarını bilişim sistemimize girecekler. Biz İstanbul il başkanlığı olarak girilen verileri takip edeceğiz. Eğer bizim bilişim sorumlumuzun girdiği verilerle YSK’nin açıkladığı veriler arasında bir uyuşmazlık varsa ekranımız bizi o anda uyarıyor olacak. Hemen oraya ıslak imzalı tutanaklarla itiraz etmiş olacağız.

"6 BİN 800 YABANCI SEÇMEN"

İlk kez oy kullanacak ve yabancı seçmen sayısı sayısı nedir?

İstanbul’da ilk kez oy kullanacak 185 bin seçmen var. Bu seçmenlerin hepsine gençlik kollarımızla doğrudan temas ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve genel başkanımız sayın Özgür Özel’in kaleminden yazılmış bir mektubu ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere ulaştırıyorlar. Aynı zamanda İstanbul’da gençlerle ilgili yaptığımız hizmetleri ve 2024’ten sonra yapacağımız hizmetleri anlatıyorlar. 2023 Mayıs seçimlerinden bu yana İstanbul’da oy kullanacak İran, Irak, Suriye, Afganistan ve Libya uyruklu 6 bin 800 yabancı seçmen var.

Seçim günü sandık başında veya sayım sırasında oluşabilecek bir olumsuzlukta nasıl bir müdahale sağlanacak?

Öncelikle sağlıklı, huzur ve güven içerisinde bir seçim atmosferi en büyük arzumuz. Kampanya döneminde de gergin bir seçim sürecinin oluşmaması için kullandığımız dile maksimum seviyede dikkat ediyoruz. Belli alanlarda tabii bazı sıkıntılar, tartışmalar oluşabilir. Sandık güvenliği eğitimlerinde sandık görevlilerimizi, okul kat bilişim sorumlularımızı uyarıyoruz. Islak imzalı tutanakların tartışmalarda tahrip edilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü biz bir sandığı birden fazla arkadaşımızla koruyacağımız için mutlaka ıslak imzalı tutanakların fotoğraflarını da çekecekler. Bu konuda bir sorun yaşamayacağız. Bunun dışında bir hanede oturmayan seçmen kaydıyla ilgili zaten yasal seçim sürecinde İstanbul’un 39 ilçesinde haneleri ziyaret ettik. Bir hanede çok sayıda seçmen yaşıyorsa onun üzerinde seçmen ya da bir hanede iki soyisimli üç farklı soyisimli seçmenler varsa buralara seçim kurullarında itiraz ederek o seçmenlerin seçmen listelerinden düşürülmesini sağladık. Dolayısıyla bu konudaki hazırlıklarımızı da teknik olarak yapmış durumdayız.

Küskün seçmenin sandığa gitmesi aşamasında nasıl bir yol izliyorsunuz?

2023 seçimleri sonrası özellikle bizim seçmenimizde ve tabanımızda bir umut kırılması yaşandığını biliyoruz. Hatta örgütlerimizde bu umutsuzluğun bir umut yorgunluğuna dönüştüğünü de biliyoruz. Ancak İstanbul Kongresi ve kurultay sürecinden sonra ortaya çıkan değişim rüzgârı bu umutları yeniden yeşertti ve canlandırdı. İstanbul’un 39 ilçesinde adaylarımız ve örgütümüzle beraber sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar güçlü bir kampanya süreci yürütüyoruz. Bu umudu büyüten en önemli faktör de büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı çalışmalar oluyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy oranının düşük olduğu Arnavutköy, Esenler gibi ilçelerde yoğun ve coşkulu bir katılım vardı. Büyükşehir belediye başkanımız İmamoğlu’nun gün geçtikçe artan performansı, saha çalışmaları da yeniden o umudu büyüten, yeşerten bir noktaya gelmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren, gönül veren seçmenlerimizin sandığa eksiksiz bir biçimde gideceğini biliyoruz. Tabii sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin değil aynı zamanda hangi siyasi partiden olursa olsun İstanbul’da 16 milyonun kabullendiği ve desteğini alan bir belediye başkan adayımız var.

"PROJELERİMİZİ ANLATIYORUZ"

Saha çalışmalarını nasıl planlıyorsunuz? Ben çok nadiren Ekrem başkanımızın çalışmalarına eşlik ediyorum. Ben 39 ilçemizde her gittiğim ilçede önce örgütle bir buluşma gerçekleştiriyorum. Orada kampanya süreçlerinin nasıl yürüdüğünü, neler yaptıklarını dinliyorum. Ondan sonra kendi değerlendirmelerimi anlatıyorum. Çok güçlü kampanya yürüttüğümüz ilçelerimiz var ama bir yanıyla da ufak tefek eksikliği, noksanlığı olan ilçelerimiz de var. O eksikliklerle ilgili ilçe başkanlarımızla sohbet ediyorum sonra da gittiğim ilçede sahaya çıkıyorum. Bazen bir pazar ziyareti, bazen bir dernek ziyareti, bazen muhtarlarla toplu bir buluşma, bazen o ilçedeki kanaat önderleriyle buluşma. Orada hem ilçe belediye başkan adayımızın süreçlerini komşularımızla paylaşıyoruz hem büyükşehir belediye başkanımızın 2019’dan bu yana yürüttüğü çalışmaları anlatıyoruz. Hem de 2024’ten sonra İstanbul’a neler yapacağıyla ilgili projelerini, hizmetlerini anlatıyoruz. Bir miktar da genel siyasetle ilgili bazı değerlendirmelerimizi de İstanbullularla paylaşmış oluyoruz. Bazen Ekrem başkanın bir gün sonra gideceği ilçeyi ziyaret ediyorum, bazen de onun daha önce ziyaret ettiği ilçeleri ziyaret ediyorum. Bu şekilde saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün sahada yurttaşların sık sık ekonomik gidişattan yakındıklarını gördüm. Sahaya çıktıkça size yapılan şikâyetler en çok ne oluyor, nelerle karşılaşıyorsunuz?

Sokakta en çok karşılaştığımız mesele derin yoksulluk. 20 yılı aşkın zamandır Türkiye’yi yöneten siyasi iktidar birçok alanda olduğu gibi ne yazık ki ekonomik anlamda da Türkiye’yi uçurumun kıyısına sürükledi. Saha ziyaretlerimde en çok emeklilerin feryadına şahitlik ediyorum. Emeklilerimizin yüzde 50’sinden fazlası 10 bin lira emekli aylığı alıyor. 10 bin lira emekli maaşı alan bir emekli kirayı mı ödeyecek, faturaları mı ödeyecek? Açlık sınırına yakın asgari ücret, açlık sınırının altında emekli maaşları... Bir diğer konu da vatandaşın deprem kaygısı. Vatandaş güvenli konutlarda yaşamak istiyor ancak o konutları dönüştürecek maddi olanaklara sahip değil. Dönüşümün önündeki engellerden bir tanesi de mevcut siyasi iktidarın çıkarttığı imar afları. Bu imar aflarıyla kentsel dönüşümün de bir biçimiyle önüne geçmiş oldular. Siyasi rakibimiz İstanbul’da 650 bin konut yenileyeceğini söylüyor. Bırakın İstanbul’un kentsel dönüşüm sorunlarını çözmeyi birkaç alanda kentsel dönüşüm uygulamalarında bile çok sayıda mağdur yaratmış bir ismin “İstanbul’da 650 bin konut yenileyeceğiz” sözünü çok ironik görüyorum. İstanbul’a yapamayacağımız hiçbir şeyle ilgili söz vermedik. Büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu, bütün engellemelere rağmen vaatlerinin yüzde 87’sini gerçekleştirdi.

MURAT KURUM'A DAVET

Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un seçim vaatlerinin İmamoğlu’nun daha önce açıkladığı yapım aşamasında olan ya da engellenen projelerden oluştuğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu takip etmeye devam etsinler. Çünkü biz kentin gerçek sorunlarına yönelik projeler vaat ediyoruz. Rakibimiz yeni aday olduğunda Mahmutbey İstoç’un önündeki bir kavşakla ilgili “biz geldiğimiz zaman bu kavşağın sorununu çözeceğiz” demiş. Ancak o kavşakla ilgili büyükşehir belediyesi bir buçuk yıl boyunca düzenleme yapılması için yazı yazdığı halde Ulaştırma Bakanlığı, büyükşehir belediyesinin o kavşak düzenlemesine izin vermedi. Kendi bakanlığı döneminde birlikte bakanlık yaptığı ulaştırma bakanının özellikle çözülmesini engellediği bir sorunu seçim vaadi olarak İstanbullulara sunmuş oldu. Bunun dışında İstanbul’u o kadar kötü yönettiler ki, topluma vaat edilecek özgün bir şeyleri yok. E ne yapacaklar? Mecburen bizim projelerimizi kopyalayarak topluma bir biçimiyle projeler sunmaya çalışıyorlar. Biraz gülümseyerek takip ediyoruz.

Ancak Kurum, İmamoğlu’na yönelik olarak “İstanbul’da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok” diyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Sizin aracılığınızla Sayın Murat Kurum’u davet edelim. Büyükşehir belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun metro yatırımlarını bir inceleyelim birlikte. Yaşam vadilerini, kent ormanlarını İstanbul’a kazandırdığı dokuz milyon metrekarelik yeşil alanı, kreşlerini, yurtlarını, burslarını rakibimizle beraber birlikte bir gezelim. Hem de İstanbul’u da bir biçimiyle bilen birisiyle bir ziyaret etmiş olur. İstanbul’un belli yerlerini gezmiş olur. İstanbul’da bütün engellemelere karşın vaatlerin yüzde 87’si tamamladı. n Kendi adayını çıkarmayan partilerle özellikle sandık güvenliği için bir ittifak söz konusu olacak mı, partiler arası böyle talepler var mı? 2019’dan farklı olarak bu seçime Cumhuriyet Halk Partisi olarak ittifaksız giriyoruz. İstanbul il başkanı olarak hem sandık güvenliği hem seçim konusunda, hem de bazı nezaket ziyaretleri konusunda İstanbul’daki tüm siyasi partilerle belli görüşmeler yürütüyoruz. Ancak genel başkanımız sayın Özgür Özel’in de altını çizdiği gibi bir sandık ittifakı bu. İstanbul’da İstanbul’un gerçek sorunlarına yönelik çözümler üreten, İstanbul’da hangi siyasi partiye genel seçimlerde oy verirse versin, bütün İstanbulluların gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanımız var. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu etrafında kenetlenmiş bir ittifak var. Bu yönüyle tüm siyasi partilerin yöneticileriyle, nezaket görüşmeleri, sandık güvenliğine yönelik görüşmeler yapıyor olsak da aslında tüm siyasi partilerin tabanlarıyla da bir iletişim içerisindeyiz.

"KENETLENMİŞ BİR İTTİFAK VAR"

Kendi adayını çıkarmayan partilerle özellikle sandık güvenliği için bir ittifak söz konusu olacak mı, partiler arası böyle talepler var mı?

2019’dan farklı olarak bu seçime Cumhuriyet Halk Partisi olarak ittifaksız giriyoruz. İstanbul il başkanı olarak hem sandık güvenliği hem seçim konusunda, hem de bazı nezaket ziyaretleri konusunda İstanbul’daki tüm siyasi partilerle belli görüşmeler yürütüyoruz. Ancak genel başkanımız sayın Özgür Özel’in de altını çizdiği gibi bir sandık ittifakı bu. İstanbul’da İstanbul’un gerçek sorunlarına yönelik çözümler üreten, İstanbul’da hangi siyasi partiye genel seçimlerde oy verirse versin, bütün İstanbulluların gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanımız var. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu etrafında kenetlenmiş bir ittifak var. Bu yönüyle tüm siyasi partilerin yöneticileriyle, nezaket görüşmeleri, sandık güvenliğine yönelik görüşmeler yapıyor olsak da aslında tüm siyasi partilerin tabanlarıyla da bir iletişim içerisindeyiz.