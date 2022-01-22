İfadesi dehşete düşürdü: İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran kişi tutuklandı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 17:28

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Ceyhun S. adlı bir kişi, 2 No'lu Halk Ekmek Büfesi'ne taşlı saldırıda bulunmuştu.

Kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalanan Ceyhun S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

“HALK EKMEK BÜFESİ ŞEYTANIN YERİ, O NEDENLE ORAYA TAŞ ATTIM, PİŞMAN DEĞİLİM”

Ceyhun S.'nin ifadesinde, “Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle de oraya taş attığım doğrudur. Beni yönlendiren kimse yoktur. Görüntülerde yer alan ve büfeye zarar veren şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kafama esti yaptım. Şeytana uydum, küfrettim. 'Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak' dedim. Pişman değilim, gurur duyuyorum" dediği öğrenildi.

Ceyhun S. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce “kamu malına zarar vermek” ve “silahlı tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.

İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, saldırganın tutuklandığı bilgisini sosyal medyadan paylaşırken, "İstanbul Halk Ekmek olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız. Kutuplaştırıcı siyaset sonucu yapılan saldırıların hizmetlerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz" dedi.