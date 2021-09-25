Murat Ongun: İBB Ulaşım Daire Başkanı'nın canlı yayına bağlanma talebi reddedildi

25 Eylül 2021 Cumartesi, 22:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CNN Türk’ün İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ın bağlantı talebini reddettiğini söyledi.

Ongun "CNN Türk’te İstanbul’un muhalefet partisinin yalan beyanlarına karşı Ulaşım Daire Başkanımızın yayına telefonla bağlantı talebi kabul edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.

CNN Türk’te İstanbul’un muhalefet partisinin yalan beyanlarına karşı Ulaşım Daire Başkanımızın yayına telefonla bağlantı talebi kabul edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 25, 2021

NE OLMUŞTU?

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk Masası programının konuğu oldu. Göksu, İBB yönetimiyle ilgili, bozulan İETT otobüslerine dair algı operasyonu yapıldığını öne sürdü. Göksu’ya yanıt vermek amacıyla yayına bağlanmak isteyen İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın talebi ise CNN Türk tarafından reddedildi.

'MESELE ARACIN ARIZALANMASI DEĞİL'



Göksu'nun ifadeleri şu şekilde:

“Bütün tamir bakım ihaleleri bunları kimin aldığı var. Tek bir firma… Günü saati dakikasıyla tek bir firma. İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor. İBB çıksın desin, 1,5 yılda hiç olmayan bir firma 2 katrilyonluk bir ihaleyi nasıl alıyor? Mercedes’in kendi savunması var, ‘Beni nasıl ihaleye almazsın’ diye. Buradaki mesele aracın arızalanması değil, mesele bu kadar arıza peş peşe gelirken nasıl oluyor da bir tane firma 1,5 yılda geliyor 14 tane bakım ihalesini alıyor. Ne hikmetse CHP vekilinin mali müşavir olduğu firma yaklaşık maliyetlerden 0.1 kırım ile ihaleyi alıyor. İBB Başkanı bile buna cevap veremedi”