Murat Ongun paylaştı: Geliyor

26 Eylül 2021 Pazar, 20:59

İBB'nin Şişli Mecidiyeköy'de başlattığı proje çalışmalarının sona yaklaşıldı. Ekiplerin şubat ayından beri devam ettiği çalışmaları kapsamında tam 7 bin 800 metrekarelik alanda altyapı düzenlemesi yapılıyor.

Proje kapsamında meydan çevresinde yoğun trafiğin yarattığı araç seslerini de perdeleyecek olan bin 700 metrekarelik peyzaj düzenlemesi olacak.

"GELİYOR"

Ongun sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile proje hakkında son durumu paylaştı. Ongun paylaşımında "Mecidiyeköy Meydanı geliyor" dedi.

Ongun'un paylaşımda yer alan meydan görseli şu şekilde: