Murat Ongun paylaştı: Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Şişli'de yapılacak yeni meydan hakkında son görseli paylaştı.
İBB'nin Şişli Mecidiyeköy'de başlattığı proje çalışmalarının sona yaklaşıldı. Ekiplerin şubat ayından beri devam ettiği çalışmaları kapsamında tam 7 bin 800 metrekarelik alanda altyapı düzenlemesi yapılıyor.
Proje kapsamında meydan çevresinde yoğun trafiğin yarattığı araç seslerini de perdeleyecek olan bin 700 metrekarelik peyzaj düzenlemesi olacak.
"GELİYOR"
Ongun sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile proje hakkında son durumu paylaştı. Ongun paylaşımında "Mecidiyeköy Meydanı geliyor" dedi.
Ongun'un paylaşımda yer alan meydan görseli şu şekilde:
Mecidiyeköy Meydanı geliyor. pic.twitter.com/PmJ4KKxEmQ— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 26, 2021
İlgili Haberler
- Murat Ongun: İBB Ulaşım Daire Başkanı'nın canlı yayına bağlanma talebi reddedildi
- İBB'den 9'uncu kez UKOME'ye taksi teklifi!
- Erdoğanların ortağı Çetinkaya'dan İBB vurgunu
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'tan, Cumhurbaşkanı'nın danışmanına tepki
- İBB’ye bağlı İPA’dan uyarı niteliğinde Validebağ Korusu politika belgesi
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Benzin istasyonlarına akın ettiler
- Akşener'in açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu çağrısı
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi