Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hasancan Bayırtı cinayetinde yeni gelişme

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:31

İstanbul Çağlayan'da geçen hafta Pazartesi saat 23.00 sıralarında askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak şüpheli Ferhat M. isimli şahıs tarafından öldürülmüştü.

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