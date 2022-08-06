Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hasancan Bayırtı cinayetinde yeni gelişme
İstanbul Çağlayan’da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı.
İstanbul Çağlayan'da geçen hafta Pazartesi saat 23.00 sıralarında askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak şüpheli Ferhat M. isimli şahıs tarafından öldürülmüştü.
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